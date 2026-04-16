HOME NEWS NASIONAL

Profil Hery Susanto, Ketua Ombudsman yang Baru 6 Hari Menjabat Ditangkap Kejagung

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |12:56 WIB
Profil Hery Susanto, Ketua Ombudsman yang Baru 6 Hari Menjabat Ditangkap Kejagung
JAKARTA -  Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto. Kejagung belum memberikan penjelasan detail mengenai penangkapan Hery Susanto. 

Diketahui, Hery baru saja dilantik menjadi ketua Ombudsman periode 2026-2031 oleh Presiden Prabowo. Ia dilantik di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/4/2026). 

Melansir laman Ombudsman, Kamis (16/4/2026), Hery lahir di Cirebon, Jawa Barat, pada 9 April 1975. 

Hery Susanto meraih gelar S3 Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup di Universitas Negeri Jakarta.
 
Sebelum bergabung dengan Ombudsman RI, Hery memiliki pengalaman panjang di bidang kebijakan publik dan advokasi. Ia pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Anggota DPR RI Komisi IX pada periode 2014–2019. Ia juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Komunal selama dua periode, yaitu 2004–2009 dan 2009–2014. 

Selain itu, Hery pernah menjadi Ketua Umum Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS pada periode 2016–2021. Ia juga menjabat sebagai Ketua Bidang Kesehatan Pengurus Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam pada periode 2017–2022. 

