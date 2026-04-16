Yoseph Paskalis Ditunjuk Jadi Ketua Hanura Papua Selatan

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura melantik jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hanura Provinsi Papua Selatan untuk masa bakti 2026–2030 di GOR Merauke, Rabu 15 April 2026. Yoseph M Paskalis ditetapkan sebagai Ketua DPD Hanura Papua Selatan.

Ia sebelumnya terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda). Menurut Wakil Sekretaris Jenderal DPP Hanura, Zulhendri Chaniago, penetapan Yoseph sekaligus menutup seluruh rangkaian Musda Hanura di wilayah Tanah Papua.

"Menetapkan dan memutuskan Ketua DPD Hanura Provinsi Papua Selatan, Yoseph M Paskalis; Sekretaris Mohammad, Exan Daud; Bendahara, Duddy Sutisrayudhi," ucap Zulhendri membacakan Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPD Hanura Papua Selatan

di GOR Merauke, Papua Selatan, dikutip Kamis (16/4/2026).

Prosesi pelantikan dipimpin Wakil Ketua Umum DPP Hanura, Akhmad Muqowam, yang juga memandu pembacaan ikrar serta menyerahkan pataka kepada Yoseph sebagai simbol kepemimpinan. Sementara Yoseph menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah yang diberikan partai dengan penuh tanggung jawab, sekaligus mendorong kemajuan daerah sesuai semangat Hanura.

"Saya bukan lahir dari keluarga hebat. Tapi, saya siap memberi yang terbaik untuk Hanura dan daerah. Mari bangun bersama, banyak beda pendapat, tapi mari sama-sama bertanggung jawab," katanya.