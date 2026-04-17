Polisi Gagalkan Peredaran Ribuan Ekstasi Jaringan Prancis

JAKARTA - Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan menggagalkan peredaran ribuan butir ekstasi di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam kasus ini, polisi menangkap dua orang pelaku berinisial MI dan R.

"Polres Metro Jakarta Selatan melalui Satresnarkoba berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ekstasi dengan menangkap dua pelaku berinisial MI dan R," ujar Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol I Putu Yuni Setiawan, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, kedua pelaku ditangkap di Jalan Mayor Madmuin Hasibuan, Kelurahan Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, saat keduanya tengah melakukan transaksi narkoba. Tim Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan juga menyita 2.700 butir ekstasi dari tangan kedua pelaku.

"Barang bukti yang diamankan berupa 2.700 butir ekstasi berwarna merah muda dan biru berlogo Marvel," tuturnya.

Sementara itu, Kasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Prasetyo Nugroho, menambahkan pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja sama dengan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Kedua pengedar ekstasi tersebut diduga merupakan jaringan internasional, yang mana barang bukti ekstasinya diduga berasal dari negara Prancis.

"Kami bekerja sama dengan pihak Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta karena ini diduga jaringan internasional Prancis-Jakarta," katanya.

Saat ini, kata dia, kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan dengan terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Masyarakat, khususnya generasi muda, diminta menjauhi narkoba serta melaporkan ke polisi melalui layanan 110 jika menemukan informasi terkait peredaran narkotika.

(Arief Setyadi )

