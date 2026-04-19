Harga BBM Nonsubsidi Melonjak, Pramono Dorong Warga Beralih ke Transportasi Umum

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 19 April 2026 |17:30 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan subsidi kepada pengguna bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Diketahui, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga BBM nonsubsidi mulai Sabtu (18/4), terutama untuk jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

"Sedangkan untuk subsidi kepada pengguna, tentunya Pemerintah DKI Jakarta tidak akan melakukan," ucap Pramono saat ditemui di Jakarta Selatan, Minggu (19/4/2026).

Pramono menyampaikan bahwa keputusan kenaikan harga BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, berapa pun penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang ditetapkan, pihaknya akan tetap mengikuti kebijakan tersebut.

"Yang pertama, untuk BBM adalah kewenangan pemerintah pusat. Sehingga berapa pun penyesuaian harga BBM nonsubsidi, tentunya Pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti," ucapnya.

Setelah adanya kenaikan ini, Pemprov DKI Jakarta menyarankan agar pengguna BBM nonsubsidi beralih ke transportasi umum. Saran tersebut, menurut Pramono, merupakan terobosan untuk mengurangi penggunaan BBM nonsubsidi.

"Pemerintah DKI Jakarta akan melakukan terobosan agar masyarakat yang menggunakan BBM nonsubsidi semakin berkurang, dengan cara mendorong mereka untuk beralih ke transportasi umum," ujarnya.

 

Pramono Bakal Bentuk Petugas PPSU Khusus Tangkap Ikan Sapu-sapu
Harga BBM Nonsubsidi Meroket, DPR: Sangat Memberatkan Rakyat
Viral Lagu 'Erika' HMT ITB, Pramono Akui Pernah Nyanyikan saat Kuliah
MUI: Ikan Sapu-Sapu Dikubur Hidup-Hidup Tak Sesuai Prinsip Islam
Tawuran di Petamburan Pecah 3 Hari Berturut-turut, Pramono Bidik Dalangnya
BP Naikkan Harga BBM, Ultimate Diesel Tembus Rp25.560 per Liter
