Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dua Mobil, Dua Podium! Halo Dayak HRX Kalteng Kejutkan Kejurnas Offroad Semarang 2026

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 19 April 2026 |21:22 WIB
Duo offroader Tim Halo Dayak HRX, Agan Fauzi dan Hendrik Sumantri, menerima piala Kejurnas Adventure Offroad Putaran 1 di Semarang, Minggu (19/4/2026). (Foto: dok ist)
A
A
A

SEMARANG - Tim Halo Dayak HRX asal Kalimantan Tengah kembali mencuri perhatian di kancah nasional setelah menorehkan hasil impresif pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Adventure Offroad Putaran 1 di Sirkuit Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, 18–19 April 2026.

Tampil dengan kekuatan terbatas, hanya dua unit mobil, tim ini justru sukses mencatatkan hasil maksimal dengan memborong dua podium sekaligus. Halo Dayak HRX berhasil meraih posisi runner-up di dua kelas berbeda, yakni kelas G3 dan G4, di tengah persaingan ketat para offroader papan atas Indonesia.

Ketua Pengcab IOF Palangka Raya sekaligus owner tim, Sigit Widodo, mengaku bangga sekaligus terkejut dengan pencapaian tersebut. Pasalnya, tim tidak memasang target tinggi pada seri pembuka ini.

“Dengan persiapan yang terbatas dan hanya dua mobil yang diturunkan, hasil ini benar-benar di luar ekspektasi. Ini menjadi awal musim yang sangat positif bagi kami,” ujarnya.

Di kelas G3, mobil yang telah dipersiapkan lebih dari empat bulan tampil solid bersama pembalap Agan Fauzi dan navigator Yayi, hingga sukses mengamankan posisi kedua. Sementara itu, di kelas G4, juara nasional 2025 Hendrik Sumantri juga berhasil menyumbangkan podium kedua bagi tim.

Sigit menjelaskan, keberhasilan ini terasa semakin spesial karena kendaraan yang digunakan masih dalam tahap pengujian setelah rampung dikerjakan. Meski demikian, performa tim mampu bersaing di level tertinggi.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement