Dua Mobil, Dua Podium! Halo Dayak HRX Kalteng Kejutkan Kejurnas Offroad Semarang 2026

SEMARANG - Tim Halo Dayak HRX asal Kalimantan Tengah kembali mencuri perhatian di kancah nasional setelah menorehkan hasil impresif pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Adventure Offroad Putaran 1 di Sirkuit Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, 18–19 April 2026.

Tampil dengan kekuatan terbatas, hanya dua unit mobil, tim ini justru sukses mencatatkan hasil maksimal dengan memborong dua podium sekaligus. Halo Dayak HRX berhasil meraih posisi runner-up di dua kelas berbeda, yakni kelas G3 dan G4, di tengah persaingan ketat para offroader papan atas Indonesia.

Ketua Pengcab IOF Palangka Raya sekaligus owner tim, Sigit Widodo, mengaku bangga sekaligus terkejut dengan pencapaian tersebut. Pasalnya, tim tidak memasang target tinggi pada seri pembuka ini.

“Dengan persiapan yang terbatas dan hanya dua mobil yang diturunkan, hasil ini benar-benar di luar ekspektasi. Ini menjadi awal musim yang sangat positif bagi kami,” ujarnya.

Di kelas G3, mobil yang telah dipersiapkan lebih dari empat bulan tampil solid bersama pembalap Agan Fauzi dan navigator Yayi, hingga sukses mengamankan posisi kedua. Sementara itu, di kelas G4, juara nasional 2025 Hendrik Sumantri juga berhasil menyumbangkan podium kedua bagi tim.

Sigit menjelaskan, keberhasilan ini terasa semakin spesial karena kendaraan yang digunakan masih dalam tahap pengujian setelah rampung dikerjakan. Meski demikian, performa tim mampu bersaing di level tertinggi.