Komisi X DPR Rapat Tertutup Bareng Kemendiktisaintek dan Rektorat Bahas Pelecehan Seksual

JAKARTA – Komisi X DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) secara tertutup bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) serta pimpinan dari empat perguruan tinggi.

1. Rapat Tertutup

Berdasarkan agenda rapat yang diterima, rapat membahas penguatan pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi serta implementasi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024.

Hadir dalam rapat tersebut jajaran pejabat teras Kemendiktisaintek, di antaranya Plt Sekjen, Plt Irjen Nur Syarifah, dan Plt Dirjen Dikti Med Setiawan.

Selain itu, turut hadir Rektor Universitas Indonesia (UI) Heri Hermansyah yang didampingi Dekan Fakultas Hukum UI, Parulian Paidi Arintonang, serta jajaran pihak kampus lainnya.

"Ini terima kasih kepada UI yang membuat kita pada hari ini bisa silaturahmi halalbihalal," kata Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian saat membuka rapat yang digelar di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026).