Satgas Gabungan Gagalkan 8 WNI yang Hendak Berangkat ke Saudi Pakai Visa Nonhaji

JAKARTA - Satgas gabungan Polri dan Kemenhaj menggagalkan delapan warga negara Indonesia (WNI) yang hendak berangkat ke Tanah Suci dengan menggunakan visa nonhaji. Dirjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid mengungkapkan, peristiwa itu terjadi pada Sabtu, 18 April 2026.

"Kemarin alhamdulillah pada hari Sabtu dini hari kita sudah melakukan upaya penggagalan ya. Upaya mencegah warga negara Indonesia yang kemudian akan melaksanakan haji dengan menggunakan visa nonhaji," kata Harun di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (20/4/2026).

Mereka dicegah saat akan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta. Menurutnya, pihak gabungan sedang mendalami delapan orang tersebut.

"Saat ini sedang dilakukan pendalaman terkait dengan kegiatan mobilisasi delapan warga negara Indonesia yang melaksanakan haji dengan menggunakan visa non-haji ini," ujarnya.

Nantinya, kata Harun, semua pihak yang terlibat akan ditindak, termasuk pihak travel.

"Iya, semua pihak yang terlibat tentu akan kita lakukan pendalaman, kemudian kita melakukan analisis hubungan dari masing-masing pihak ini," ucapnya.

"Baik itu dari pihak yang dirugikan, tentu ada jamaah karena ini nggak berhasil untuk keluar dari Indonesia, kemudian ada travel yang memberangkatkan, ada pihak-pihak yang bertanggung jawab di sana. Itu semua akan kita lakukan upaya-upaya penindakan," tuturnya.