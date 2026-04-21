HOME NEWS INTERNATIONAL

Ulangi Strategi Gaza di Lebanon, Israel Bawa Timur Tengah Menuju “Perang Abadi”

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |21:05 WIB
Ulangi Strategi Gaza di Lebanon, Israel Bawa Timur Tengah Menuju "Perang Abadi"
Ilustrasi. (Foto: Unsplash)
MADRID – Menteri Luar Negeri Spanyol menyatakan bahwa Israel menerapkan strategi militer yang sama di Lebanon Selatan sebagaimana di Jalur Gaza. Ia menegaskan bahwa Israel tidak dapat mempertahankan hubungan normal dengan Uni Eropa di tengah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terus berlangsung.

Berbicara kepada penyiar publik RTVE pada Senin (20/4/2026), Jose Manuel Albares mengatakan bahwa situasi di Lebanon mencerminkan pola "penghambatan kehidupan normal bagi warga Lebanon, penghancuran infrastruktur sipil, pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, perintah pemindahan paksa penduduk sehingga mereka tidak dapat kembali, serta serangan oleh kedua belah pihak terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon."

Menurut Albares, semua indikasi ini menunjukkan bahwa Israel berupaya menguasai sebagian wilayah dari negara yang berdaulat.

“Ini akan sangat serius bagi stabilitas Timur Tengah dan bagi keamanan Israel sendiri,” kata Albares sebagaimana dilansir TRT. Ia memperingatkan bahwa langkah Israel tersebut “sedang membawa Timur Tengah menuju perang abadi.”

Albares juga menegaskan kembali dorongan Spanyol agar Uni Eropa menangguhkan Perjanjian Asosiasi dengan Israel. Usulan ini akan ia perjuangkan kembali pada pertemuan menteri luar negeri pada Selasa (21/4/2026).

“Israel harus memahami bahwa mereka tidak dapat memiliki hubungan normal ketika hak asasi manusia dilanggar secara terang-terangan,” tambahnya.

Mengenai konflik regional yang lebih luas, Albares menyatakan bahwa Spanyol tidak akan berpartisipasi dalam operasi militer apa pun di Selat Hormuz, meski ketegangan tetap tinggi meskipun ada gencatan senjata sementara antara Iran, AS, dan Israel.

“Kami tidak akan ikut serta dalam operasi militer apa pun di selat tersebut,” tegasnya sembari menambahkan bahwa Spanyol lebih mengedepankan solusi diplomatik.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/18/3213493//foto_yang_beredar_menunjukkan_tentara_israel_menghancurkan_simbol_kristen_di_lebanon_selatan-Msr2_large.jpg
Viral Tentara Israel Hancurkan Patung Yesus Kristus di Lebanon, Picu Kemarahan Luas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/19/18/3213360//ilustrasi-wqhA_large.jpg
Hizbullah Tewaskan Tentara Israel, Lukai 9 Lainnya dalam Pertempuran di Lebanon Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/19/18/3213326//ilustrasi-X7Uu_large.jpg
Tentara Penjaga Perdamaian Prancis Tewas dalam Serangan di Lebanon Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/19/337/3213321//lebanon-W2t5_large.jpg
Prajurit UNIFIL Prancis Gugur di Lebanon, Kemlu RI: Semua Pihak Harus Tahan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/18/3213007//ilustrasi-hDe8_large.jpg
Trump: Israel dan Lebanon Mulai Gencatan Senjata 10 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/18/3212875//direktur_perlindungan_wni_kemlu_heni_hamidah-knWM_large.jpg
Kemlu Pastikan Keamanan 934 WNI di Lebanon, Meski Terus Digempur Israel
