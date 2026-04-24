LPOI Dorong Rekalibrasi Spiritual untuk Wujudkan Dunia Lebih Baik

KYOTO - Kecanggihan teknologi dengan kompleksitasnya telah melahirkan tantangan baru bagi kehidupan manusia. Di satu sisi, kemajuan teknologi memunculkan peradaban unggul, namun di sisi lain juga memunculkan risiko eksistensial (existential risk), dehumanisasi, demoralisasi, dan bahkan dalam jangka panjang, bila tidak terkendali dan disalahgunakan, sangat memungkinkan menjadi senjata bagi genosida manusia dan penghancuran peradaban.

Realitas ketegangan geopolitik dan ancaman Perang Dunia Ketiga, baik yang dipicu karena kompetisi persenjataan modern maupun akibat konflik kepentingan, telah nyata mengacaukan stabilitas global dan melahirkan disharmoni dunia. Kehidupan yang damai dan harmonis menjadi terancam. Dunia membutuhkan pendekatan baru yang cerdas, cepat, dan jitu untuk mensolusikan dan menjawab berbagai problematika kehidupan global serta kompetisi teknologi yang semakin canggih dan kompleks.

Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) sebagai asosiasi ormas Islam Indonesia, bersama Kuil Mii Dera Kyoto Jepang dan Sakuranesia, menggelar Peace Dialogue di Kyoto, Jepang, pada 20 April 2026 yang diselenggarakan di Kuil Miidera Jepang. Paralel dengan hal tersebut, juga dilaksanakan penandatanganan kerja sama dengan Tenma Hospital Group untuk pengembangan rumah sakit, riset dan pengembangan stem cell, serta pelayanan kesehatan berbasis pendekatan spiritual dan natural medicine.

Ketua Umum LPOI Said Aqil Siroj menyampaikan, “dunia tengah memasuki babak baru dengan berbagai kemajuan, dinamika, dan kompleksitasnya. Kompetisi global dan konflik kepentingan antar blok peradaban yang semakit ketat dan telah memicu peperangan serta telah merugikan masa depan kemanusiaan dan perdamaian. Oleh karenanya dibutuhkan Rekalibrasi Spiritual untuk mewujudkan tatanan dunia yang lebih baik”.

Dibutuhkan sebuah pendekatan baru yang mampu menyelaraskan kembali, memperbaiki orientasi, nilai-nilai, dan tatanan yang telah ada menjadi tatanan dunia yang lebih baik. LPOI menawarkan solusi global berbasis pendekatan “Spiritual and Natural Lifestyle”, kembali ke spiritualitas dan kembali ke alam sebagai pilar utama penyangga kemanusiaan dan perdamaian.