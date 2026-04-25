HOME NEWS NASIONAL

KPK Usul Jabatan Ketum Dibatasi 2 Periode, PKS: Kami Sudah Duluan!

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 25 April 2026 |23:01 WIB
Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid/dok PKS
JAKARTA – Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menegaskan, bahwa rekomendasi yang disampaikan KPK soal batasan jabatan ketua umum partai politik, selaras dengan aturan yang ada di internal partainya.

"Kami apresiasi usulan KPK tersebut dengan adanya usulan pembatasan jabatan ketua umum partai politik 2 periode,” kata Kholid, Sabtu (25/4/2026).

“Ini akan memperkuat proses regenerasi dan kaderisasi kepemimpinan di partai politik. Kami di PKS sudah ada aturan yang memberikan batasan maksimal 2 periode tersebut,"lanjutnya.

Dia menilai bahwa aturan yang berada di PKS dengan partai politik terkait mekanisme penentuan masa jabatan ketua umum, tentu berbeda-beda. Sehingga, hal ini tidak bisa disamaratakan untuk seluruhnya.

"Namun, kami juga menghormati mekanisme internal demokrasi setiap partai. Itu hak politik setiap partai politik untuk menentukan mekanisme regenerasi dan kaderisasi di internal partai," ujarnya.

Sekadar diketahui, KPK telah melakukan kajian terkait tata kelola parpol untuk mencegah korupsi. Salah satunya, KPK mengusulkan adanya pembatasan masa kepemimpinan ketua umum parpol menjadi dua periode.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/337/3214629//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-rigC_large.jpg
KPK Dalami Keuntungan Ilegal Biro Travel di Kasus Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/337/3214618//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-Q8Bs_large.jpg
Siman Bahar Meninggal Dunia, KPK Keluarkan SP3 Kasus Anoda Logam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/337/3214600//ilustrasi-n0KS_large.jpg
KPK Usulkan Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol, Eks Penyidik: Jaga Kualitas Demokrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/337/3214570//bupati_tulungagung_gatut_suni_wibowo-hwER_large.jpg
KPK Dalami Modus Bupati Tulungagung Peras Bawahannya Lewat Surat Pernyataan Pengunduran Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/337/3214493//kpk-1H0W_large.jpg
KPK Panggil Petinggi 5 Biro Travel Terkait Kasus Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/337/3214486//kpk-ya9g_large.jpg
Sempat di Saudi, KPK Sebut Tersangka Baru Kasus Kuota Haji Sudah di Indonesia
