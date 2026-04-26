Ratusan Alumni Unair Kumpul Pererat Jejaring di Ibu Kota

JAKARTA – Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Airlangga (Unair) wilayah DKI Jakarta sukses menggelar silaturahmi akbar bertajuk “Ksatria Airlangga Reconnect: Bridge the Gap, Empower the Future”. Kegiatan Halal bi Halal ini berlangsung meriah di Menara BNI Jakarta dan menjadi ajang pertemuan lebih dari 800 alumni dari berbagai fakultas dan lintas generasi yang kini berdomisili serta berkarier di wilayah Jabodetabek.

Acara tersebut tidak hanya menjadi ajang Halal Bihalal dan reuni, tetapi juga difokuskan sebagai ruang strategis untuk memperkuat jejaring dan sinergi antaralumni. Harapannya, kolaborasi yang terbangun dapat memberi dampak positif bagi masa depan bersama.

Ketua IKA Unair DKI Jakarta, Ramdan Denny Prakoso, menegaskan pentingnya menjaga konektivitas di tengah padatnya aktivitas profesional di ibu kota. Ia menilai momentum ini dapat menjadi awal penguatan kerja sama yang lebih konkret di berbagai bidang.

“Kegiatan Halal Bihalal dan Reuni ini diharapkan dapat menjalin hubungan yang semakin erat dan harmonis di antara kita semua. Semoga pertemuan ini membawa keberkahan dalam setiap langkah kita ke depan, baik secara personal maupun profesional,” ujar Denny, dikutip Minggu (26/4/2026).

Selain sesi silaturahmi, acara juga diisi dengan agenda Bincang Bintang Alumni. Forum ini menghadirkan sejumlah tokoh sukses lulusan Unair untuk berbagi pengalaman serta pandangan terkait tantangan global yang dihadapi saat ini.