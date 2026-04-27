Dilantik Jadi Kepala Bakom, Berikut Profil Muhammad Qodari

JAKARTA - Muhammad Qodari resmi menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (27/4/2026). Qodari mengisi posisi yang sebelumnya dijabat oleh Angga Raka Prabowo.

Muhammad Qodari dikenal luas sebagai pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indo Barometer. Ia lahir di Palembang, 15 Oktober 1973.

Setelah tamat SLTA, ia menyelesaikan pendidikan S1 Psikologi Sosial di Universitas Indonesia. Kemudian melanjutkan studi magister di University of Essex, Inggris, dengan fokus Political Behavior.

Di 2016, ia meraih gelar doktor ilmu politik dari Universitas Gadjah Mada dengan predikat sangat memuaskan.

Karier profesional Qodari dimulai sebagai peneliti di Institut Studi Arus Informasi (ISAI) pada 1999–2001, kemudian aktif sebagai pembawa acara rubrik politik di televisi.