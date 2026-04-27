Presiden KSPSI: Pemerintah Bakal Umumkan Satgas PHK Dalam Waktu Dekat

JAKARTA - Pemerintah akan mengumumkan satuan tugas (Satgas) PHK dalam waktu dekat, demikian disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea. Bahkan, dia menyebut bahwa Satgas PHK akan diumumkan sebelum lusa.

"Ya, Satgas PHK saya tegaskan sekali lagi akan diumumkan sebelum May Day. Satgas PHK besok atau lusa bahkan, bahkan sebelum Rabu saya mendengar akan diumumkan oleh pemerintah dan langsung bekerja secara langsung," kata Andi saat jumpa pers di kawasan Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).

Andi menyebut, Satgas PHK akan diisi oleh elemen kelas pekerja, akademisi hingga pejabat negara. "Akan diisi oleh tokoh-tokoh buruh, oleh akademisi, oleh para-para pejabat-pejabat kementerian lintas sektoral," ucapnya.

Nantinya, kata Andi, nomenklatur lembaga itu bernama Satgas PHK dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja. Dengan begitu, ia berkata, tugas satgas ini akan mencakup kesehatan, pendidikan, lalu perumahan, dan jaminan sosial bagi para buruh.

"Jadi itu menggantikan DKBN. DKBN saya tegaskan bukan Presiden tidak menepati janji, kami para pimpinan buruh yang meminta agar dibuat simpel menjadi Satgas PHK tapi lebih efektif dan lebih simpel," kata Andi.

"Karena kalau dewan lagi, dewan lagi, kebanyakan lembaga dan APBN sudah ada, dan sudah ada LKS Tripartit yang menjadi wakil para serikat pekerja, pengusaha, dan juga pemerintah," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan dibentuknya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Satgas PHK dan pengesahan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

"Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh dan pimpinan buruh seluruh Indonesia," ujar Prabowo di hadapan ribuan buruh di Perayaan Hari Buruh, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Prabowo menjelaskan, anggota Dewan Kesejahteraan akan memberikan masukan atau usulan langsung kepada Presiden. Hal ini terkait dengan segala hal yang menyangkut buruh atau pekerja.