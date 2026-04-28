Daftar Lengkap Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur yang Dirawat di Sejumlah Rumah Sakit

JAKARTA - Kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Cikarang Line di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam, menimbulkan puluhan korban luka-luka, bahkan sejumlah korban meninggal dunia.

Data terbaru mencatat sebanyak 14 orang meninggal dunia, dan 84 orang mengalami luka-luka akibat insiden tersebut.

Seluruh korban telah dievakuasi ke sejumlah rumah sakit di Kota Bekasi. RSUD Kota Bekasi menjadi fasilitas kesehatan yang paling banyak menerima korban.

RSUD Kota Bekasi juga telah mendirikan posko informasi untuk menyampaikan data korban. Berdasarkan papan informasi, rumah sakit tersebut menangani 50 korban luka dan 3 korban meninggal dunia.

Berikut ini adalah data korban yang dirujuk ke RSUD Kota Bekasi:

Korban luka (50 orang):

1. Desvita

2. Ahmad Nur Syahril

3. Subur

4. Shofi Salsabila

5. Siti Maryam

6. Rifan Mandhara

7. Anggita R. Utami

8. Hari Septiansyah

9. Dwi Apriliana

10. Ratri Intan