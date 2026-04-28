Daftar Lengkap Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur yang Dirawat di Sejumlah Rumah Sakit

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |12:17 WIB
Identitas Korban Kecelakaan kereta di Bekasi (foto: Okezone)
JAKARTA - Kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Cikarang Line di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam, menimbulkan puluhan korban luka-luka, bahkan sejumlah korban meninggal dunia.

Data terbaru mencatat sebanyak 14 orang meninggal dunia, dan 84 orang mengalami luka-luka akibat insiden tersebut.

Seluruh korban telah dievakuasi ke sejumlah rumah sakit di Kota Bekasi. RSUD Kota Bekasi menjadi fasilitas kesehatan yang paling banyak menerima korban.

RSUD Kota Bekasi juga telah mendirikan posko informasi untuk menyampaikan data korban. Berdasarkan papan informasi, rumah sakit tersebut menangani 50 korban luka dan 3 korban meninggal dunia.

Berikut ini adalah data korban yang dirujuk ke RSUD Kota Bekasi:

Korban luka (50 orang):

1. Desvita
2. Ahmad Nur Syahril
3. Subur
4. Shofi Salsabila
5. Siti Maryam
6. Rifan Mandhara
7. Anggita R. Utami
8. Hari Septiansyah
9. Dwi Apriliana
10. Ratri Intan

 

Kisah Haru di Balik Tabrakan Kereta Bekasi: Suami Seret Istri yang Pingsan Usai Terpental
Kemenhub-KNKT Investigasi Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur
Basarnas Pastikan Tak Ada Korban Anak dalam Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur
Tim SAR Hentikan Pencarian Korban Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur
10 Jenazah Korban Kecelakaan Kereta Argo Bromo dan KRL di RS Polri Belum Teridentifikasi 
Menhub Sampaikan Duka Mendalam untuk Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi
