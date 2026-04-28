Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dirut KAI Sebut Stasiun Bekasi Timur Ditutup, 25 Perjalanan KA Terganggu

Niko Prayoga , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |15:46 WIB
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Bobby Rasyidin, mengatakan Stasiun Bekasi Timur akan ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Stasiun ditutup imbas kecelakaan tabrakan KA Argo Bromo dan KRL pada Senin (27/4/2026) malam. 

1. 25 KA Terganggu

Ia menjelaskan, saat ini pihaknya masih melakukan evaluasi terkait pembersihan jalur hulu pada rel di stasiun. 

“Bebasin jalur ini kan tidak hanya tidak ada halangan di atasnya. Kita juga harus pastikan kondisi dari relnya, kondisi juga dari LAA-nya di atas. Kemudian kondisi juga dari persinyalannya. Jangan-jangan terimpact oleh tumburan tadi malam. Jadi segera nanti kita evaluasi. Jika semua komponen itu jalan segera kita buka,” ucap Bobby saat diwawancarai di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4/2026).

Ia menyebutkan, saat ini perjalanan 25 Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) masih terganggu akibat jalur hulu yang masih belum selesai dibersihkan. Terlebih, jalur di Stasiun Bekasi Timur hanya memiliki double track atau dua jalur dan belum memiliki double-double track. 

“25 kereta, masih ada gangguan karena kita masih pakai jalur hilir untuk ganti-gantian. Karena kan kita tahu, dari Bekasi-Bekasi Timur ini hanya double track, belum double-double track,” katanya.

Jika semua sudah dirasa aman dari mulai kondisi rel hingga fasilitas rambu, jalur hulu akan kembali dibuka dan perjalanan KA bisa normal.

“Segera jika semua sudah comply dengan aturan dengan UIC standar kita akan jalankan,” tutur Bobby.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/612/3215204//menteri_pppa-RexX_large.jpg
Imbas Tabrakan Kereta, Menteri PPPA Usul Gerbong Khusus Wanita Dipindah ke Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/338/3215201//taksi_xanh_sm-8zRX_large.jpg
Komut KAI Sebut Kecelakaan Kereta di Bekasi Akibat Pengemudi Taksi Lalai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/338/3215200//kepala_rs_bhayangkara_polri_kramat_jati_brigjen_prima_heru_yulihartono-V9ag_large.jpg
RS Polri Identifikasi 10 Jenazah Korban KRL di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/338/3215197//viral-imSW_large.jpg
Satu Korban Tewas Tabrakan Kereta di Stasiun Bekasi Timur Guru SDN Pulogebang 11 Jaktim 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/338/3215195//viral-vhGf_large.jpg
Breaking News! 15 Orang Tewas Akibat Tabrakan Kereta di Stasiun Bekasi Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/338/3215189//kecelakaan_kereta_di_bekasi-R8B4_large.jpg
RS Polri Terima 7 Sampel DNA Keluarga Korban Kecelakaan Kereta Bekasi Timur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement