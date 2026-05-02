May Day di Jakarta, Ratusan Aktivis hingga Pejabat Negara Serukan Kesejahteraan Buruh

JAKARTA - Ratusan aktivis lintas generasi, tokoh nasional, serta sejumlah pejabat pemerintahan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional yang digelar di Jakarta, Jumat 1 Mei 2026.

Kegiatan tersebut diinisiasi oleh aktivis senior peristiwa Peristiwa Malari, Hariman Siregar, bersama tokoh aktivis nasional yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursah Zarnubi.

Acara berlangsung hangat dan penuh refleksi kebangsaan dengan menyoroti pentingnya peran buruh dalam pembangunan nasional menuju negara industri yang maju dan berdaya saing.

Sejumlah tokoh yang hadir antara lain Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Qodari, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Ketua Tim Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Kepala BNN Suyudi Ario Seto, serta sejumlah tokoh lainnya dari kalangan aktivis, akademisi, dan perwakilan organisasi buruh.

Dalam kesempatan tersebut, Bursah Zarnubi menegaskan bahwa peringatan Hari Buruh Internasional bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum penting untuk memperkuat keberpihakan negara terhadap kesejahteraan pekerja.

Menurutnya, buruh merupakan salah satu pilar utama pembangunan nasional, terutama di tengah cita-cita Indonesia menjadi negara industri yang kuat di masa depan.

“Peringatan Hari Buruh Internasional ini sangat penting karena buruh dan pekerja adalah tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. Tidak akan ada kemajuan industri tanpa kerja keras para buruh. Karena itu, negara harus memastikan perlindungan hak-hak pekerja, peningkatan kesejahteraan, jaminan sosial, serta membuka ruang dialog yang sehat antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja,” ujar Bursah, Sabtu (2/5/2026).