Penerbangan Internasional Kembali Dibuka di Belitung, Imigrasi Tanjungpandan Diaktifkan Lagi

BELITUNG – Bandara H. AS. Hanandjoeddin di Tanjungpandan kembali membuka layanan penerbangan internasional setelah sempat terhenti. Penerbangan perdana rute Singapura–Belitung oleh Scoot Airlines pada Minggu, 3 Mei 2026, sekaligus menandai reaktivasi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Udara Tanjungpandan di bawah Kantor Imigrasi Tanjungpandan.

Sebelumnya, aktivitas penerbangan internasional di bandara ini berhenti sejak awal 2020 akibat pandemi Covid-19. Pada penerbangan perdana tersebut, pesawat Scoot Airlines dengan nomor TR284 tiba pukul 06.15 WIB dengan membawa 80 penumpang, termasuk 57 Warga Negara Asing (WNA).

Sebagian besar penumpang asing tercatat menggunakan fasilitas Bebas Visa Kunjungan, dengan dominasi warga Singapura. Selain itu, terdapat pula WNA dari Malaysia, Vietnam, Filipina, Jepang, Tiongkok (RRT), Inggris, hingga Amerika Serikat. Untuk penerbangan sebaliknya, rute Belitung–Singapura dengan nomor TR285, Imigrasi Tanjungpandan mencatat 38 penumpang yang terdiri dari 30 WNI dan 8 WNA.

Sebagai bagian dari tugas pengawasan dan pelayanan, Imigrasi Tanjungpandan memastikan seluruh proses pemeriksaan di TPI Udara Bandara H.AS Hanandjoeddin berjalan sesuai aturan yang berlaku, sekaligus tetap mengutamakan kemudahan bagi para pengguna layanan.

Kepala Kantor Imigrasi Tanjungpandan, Heryansyah Daulay, menegaskan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada setiap penumpang yang datang maupun berangkat.