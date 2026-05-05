KSP Dudung Bertemu 4 Mata dengan Moeldoko, Apa yang Dibahas?

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman melakukan pertemuan dengan mantan KSP Moedoko di Jakarta. Pertemuan dua jenderal purnawirawan ini membahas sejumlah hal.

“Saya melaksanakan agenda silaturahmi dan bertukar pandangan dengan Kepala Staf Kepresidenan tahun 2018-2024, Bapak Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko,” ujarnya dikutip Okezone dari @dudung_abdurachman, Selasa (5/5/2026).

Dudung mengatakan, pertemuan tersebut terkait penguatan peran Kantor Staf Presiden dalam pengendalian program prioritas serta pengelolaan isu strategis nasional.

Pertemuan ini kata Dudung menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi, menjaga kesinambungan dan berbagi pandangan terkait isu terkini guna memastikan setiap kebijakan dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Semoga langkah yang kita lakukan membawa kebaikan dan kemajuan bagi bangsa dan negara,” tutup Dudung yang juga mantan KSAD tersebut

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.