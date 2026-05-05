HOME NEWS NASIONAL

KSP Dudung: Tuduhan Amien Rais soal Seskab Teddy Merupakan Fitnah!

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |13:26 WIB
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menanggapi pernyataan Amien Rais soal Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Dia meminta semua pihak menjaga persatuan dan tidak lagi memancing permusuhan, saling curiga, hingga memfitnah

“Mari kita sama-sama, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi saling curiga, saling memfitnah, ya. Seperti yang kemarin Pak Amien Rais,” kata Dudung kepada awak media di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Dudung menegaskan dirinya mengenal dekat sosok Seskab Teddy. Dirinya menyebut tudingan yang dilontarkan Amien terhadap Seskan Teddy tidak benar dan merupakan fitnah.

 “Saya tahu persis bagaimana Teddy, adik saya itu, sopan banget dia. Ya, hormat sama saya juga. Kemudian kalau ada tuduhan-tuduhan itu kan fitnah. Katanya dia bisa dikatakan sangat dekat dengan agama, tapi pernyataan-pernyataannya menurut saya itu tidak benar dan bahkan memprovokasi,” tegasnya.

Dia juga berharap berbagai informasi yang tidak benar terkait Seskab Teddy dapat disikapi dengan bijak. Ia bahkan menilai berbagai tudingan tersebut bisa menjadi ujian yang justru memperkuat posisi dan karakter Teddy.

“Ya, saya yakin mudah-mudahan semakin banyak tempaan-tempaan, ya itulah kita semakin tinggi pasti banyak hambatan, tantangan, gangguan, termasuk masalah-masalah ya, tapi harus kita hadapi,” ujar Dudung.

 

