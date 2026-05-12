Kemenkes Buka Suara soal Laporan Dugaan Gelar Palsu Budi Gunadi

JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan, bahwa Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin tidak pernah menyantumkan gelar dalam administrasi resmi kementerian.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, merespons adanya laporan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pemalsuan gelar oleh Menkes Budi Gunadi Sadikin.

“Pak Menkes Budi dalam administrasinya tidak pernah menyantumkan gelar Ir ataupun Drs,” ujar Aji, Selasa (12/5/2026).

Aji turut memperlihatkan salinan Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/9961/2022 tentang Pencantuman Nama Menteri Kesehatan dalam Naskah Dinas dan Dokumen Resmi Kementerian Kesehatan. Surat edaran itu ditetapkan di Jakarta pada 21 Desember 2022 oleh Sekretaris Kementerian Kesehatan saat itu, Kunta Wibawa Dasa Nugraha.

Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa penulisan nama Menteri Kesehatan dilakukan dengan menggunakan huruf kapital, menulis lengkap nama depan, menyingkat nama tengah, serta menulis lengkap nama belakang tanpa mencantumkan gelar, yakni: BUDI G. SADIKIN.

Surat edaran itu juga menjelaskan bahwa format penulisan nama tersebut digunakan dalam seluruh naskah dinas dan dokumen resmi yang diterbitkan Kementerian Kesehatan.