Bertemu Xi Jinping di Beijing, Trump Bahas Perang Iran hingga Penjualan Senjata AS ke Taiwan

Bertemu Xi Jinping di Beijing, Trump Bahas Perang Iran hingga Penjualan Senjata AS ke Taiwan /AP

JAKARTA – Presiden AS Donald Trump tiba di Beijing, Rabu (13/5/2026) waktu setempat. Trump akan bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping mengenai perang Iran, perdagangan, dan penjualan senjata AS ke Taiwan.

Dilansir AP News, pertemuan keduanya akan baru dimulai pada hari Kamis (14/5), ketika para pemimpin mengadakan pembicaraan.

Pihak Tiongkok memberikan sambutan meriah kepada Trump dengan menggelar karpet merah untuknya setelah Air Force One mendarat di ibu kota Tiongkok.

Presiden Trump disambut oleh Wakil Presiden Tiongkok Han Zheng; Xie Feng, duta besar Tiongkok untuk Washington; Ma Zhaoxu, wakil menteri luar negeri; dan utusan AS untuk Beijing, David Perdue.

Upacara penyambutan tersebut meliputi pasukan kehormatan militer, band militer, dan sekitar 300 pemuda Tiongkok yang melambaikan bendera Tiongkok dan Amerika.

“Selamat datang, selamat datang! Sambutan hangat!” ujar pemuda Tiongkok saat Trump menuju limusin yang menunggunya.

Mereka menyambut Trump dengan mengenakan pakaian berwarna putih dan biru telur robin yang senada dengan warna cat pesawat kepresidenan AS yang ikonik tersebut.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.