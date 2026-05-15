MPR Tunggu Surat Resmi Penolakan LCC Ulang dari SMAN 1 Pontianak

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mengaku telah menerima langsung sikap penolakan pelaksanaan ulang Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar dari SMAN 1 Pontianak. Hal itu disampaikan pimpinan SMAN 1 Pontianak saat bertemu dirinya di Kompleks Parlemen, Kamis (14/5/2026).

Untuk itu, Eddy menyarankan agar pihak sekolah membuat surat resmi terkait penolakan mengikuti ulang LCC 4 Pilar tersebut.

"Kami minta juga kepada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah SMAN 1 Pontianak, agar hasil keputusan internal dari pihak sekolah disampaikan secara tertulis dan resmi kepada pimpinan MPR," ungkap Eddy kepada wartawan, Jumat (15/5/2026).

Hal itu dilakukan agar pimpinan MPR RI dapat mengambil keputusan untuk tidak mengulang penyelenggaraan LCC 4 Pilar.

"Agar pimpinan MPR bisa membuat keputusan baru untuk tidak mengulang lomba LCC di Pontianak, dan menetapkan SMA Sambas sebagai pemenang LCC. Itu yang kami bahas secara keseluruhan," ujar Eddy.

Dalam pertemuan itu, Eddy menyampaikan SMAN 1 Pontianak memutuskan tidak akan mengikuti pelaksanaan ulang LCC 4 Pilar. Bahkan, kata dia, SMAN 1 Pontianak mendukung SMAN 1 Sambas untuk bertarung di ajang LCC 4 Pilar 2026 tingkat nasional.

"Kami melihat bahwa pihak SMA 1 sangat terbuka untuk dialog dan diskusi, suasananya juga sangat hangat. Bahkan mereka mengatakan kejadian ini justru menambah semangat untuk mengikuti lomba cerdas cermat di tahun berikutnya," pungkasnya.