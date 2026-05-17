UU Kesehatan Digugat Dharma Pongrekun, Kemenkes Beri Respons Menohok

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |11:30 WIB
JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merespons permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diajukan Dharma Pongrekun ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kemenkes menegaskan setiap regulasi kesehatan disusun dengan tetap memperhatikan hak warga negara.

“Pada prinsipnya, pengaturan dalam UU Kesehatan disusun untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat, termasuk dalam situasi kedaruratan kesehatan, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan hak warga negara,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes, Aji Muhawarman, Minggu (17/5/2026).

Aji menyampaikan pemerintah menghargai permohonan uji materi yang diajukan ke MK tersebut. Saat ini, Kemenkes masih mempelajari secara lengkap materi permohonan yang disampaikan pemohon.

“Pengajuan ini masih di tahap awal, sehingga saat ini pemerintah, khususnya Kemenkes, masih mempelajari secara lengkap materi permohonan yang diajukan pemohon,” lanjutnya.

Ia juga memastikan pemerintah akan mengikuti seluruh proses persidangan sesuai mekanisme hukum yang berlaku, serta menyiapkan penjelasan, argumentasi, dan dokumen yang diperlukan.

Dharma Pongrekun Gugat UU Kesehatan soal Penanggulangan Wabah ke MK, Ini Reaksi Kemenkes
Penerapan Sistem Rujukan FKTP ke RS Jadi Berbasis Kompetensi Tunggu Permenkes
Kemenkes Ingatkan Warga Waspadai Bakteri Kebal Antibiotik Bisa Sebabkan Kematian
Wamenkes: Indonesia Kekurangan 120 Ribu Dokter Umum
Menkes Segera Umumkan Penyebab Kematian Mahasiswi PPDS Undip 
Kebocoran Gas di Depan Kemenkes, Polisi: Saat Ini Proses penyambungan dengan Pipa Baru
