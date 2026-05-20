HOME NEWS NASIONAL

Terbantu Kemudahan Layanan JKN, Perawatan Cuci Darah Sinta Berjalan Tanpa Kendala

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |14:01 WIB
Terbantu Kemudahan Layanan JKN, Perawatan Cuci Darah Sinta Berjalan Tanpa Kendala
Sinta warga Jelutong sangat terbantu Program JKN dalam perawatan cuci darahnya.
JAMBI - Di tengah perjuangan panjang menjalani terapi cuci darah secara rutin, Sinta, warga Jelutong, merasakan betul kehadiran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai penopang utama dalam menjaga kelangsungan pengobatannya.

Sejak awal tahun 2025, ia secara konsisten menjalani hemodialisis (HD) di Rumah Sakit Baiturrahim Jambi dengan dukungan penuh dari BPJS Kesehatan yang terus memberikan jaminan layanan kesehatan secara berkelanjutan.

Sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), Sinta mengaku sangat terbantu dengan hadirnya jaminan dari BPJS Kesehatan. Menurutnya, program ini memberikan rasa aman dan ketenangan dalam menjalani terapi jangka panjang tanpa harus dibayangi kekhawatiran akan biaya.

“Sampai sekarang saya bergantung kepada program ini (Program JKN – red.), sebagai seorang peserta PBI bagi saya ini sangat membantu sekali. Jujur, jadi lebih tenang karena saya tidak khawatir soal biaya, jadi bisa fokus dengan perawatan saja, pun menjaga kondisi kesehatan,” ujarnya.

Sinta mengaku bahwa seluruh rangkaian pengobatannya berjalan tanpa kendala, baik dari layanan yang ia terima pun dari proses adminsitrasi yang ia lakukan.

