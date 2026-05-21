KPK Soroti MBG, Mayoritas Perputaran Uang Kembali ke Kota Besar

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |13:28 WIB
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan perputaran uang program Makan Bergizi Gratis (MBG) berputar di kota-kota besar. Padahal, seharusnya Program MBG berdampak terhadap multiplier effect di daerah.

"Artinya uang itu nanti perputarannya harusnya di daerah ya dengan adanya SPPG maka kebutuhan akan bahan baku diambil dari masyarakat sekitar situ, telur, daging, ikan, garam, nasi, apa beras dan seterusnya," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring, Aminudin, Kamis (21/5/2026).

Berdasarkan temuan kajian KPK, Aminudin mengungkapkan, perputaran uang Proram MBG di daerah sangat minim.

Bahkan, secara persentase masih di bawah lima persen. "Mayoritas perputaran uangnya itu kembali ke kota-kota besar ya," ujarnya.

Menurutnya, hal itu terjadi lantaran suplier untuk Program MBG masih didominasi suplier di kota-kota besar.

"Jadi dampaknya ke masyarakat sekitar ya mereka hanya bagian makan saja, satu ompreng per orang per hari tapi dampak ekonomi yang lainnya enggak ada, pun kalau ada sangat kecil sekali," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

