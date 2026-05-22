Gedung Empat Lantai di Maroko Runtuh, Tewaskan Setidaknya 9 Orang

JAKARTA – Setidaknya sembilan orang tewas dan beberapa lainnya luka-luka ketika sebuah bangunan empat lantai runtuh semalam di kota Fez, Maroko, kata jaksa kota pada Kamis (21/5/2026).

Warga bangunan di sekitarnya di lingkungan padat penduduk tersebut diminta untuk mengungsi sebagai tindakan pencegahan terhadap kemungkinan keruntuhan lebih lanjut, sementara pencarian korban selamat masih berlangsung.

Pada siang hari, enam orang telah diselamatkan dari reruntuhan bangunan yang dibangun pada tahun 1980-an tersebut, lapor televisi pemerintah Al Oula.

"Runtuhnya bangunan tersebut menimbulkan gelombang ketakutan," kata seorang tetangga kepada saluran tersebut, sebagaimana dilansir TRT.

Fez, bekas ibu kota yang berasal dari abad kedelapan dan kota terpadat ketiga di negara itu, telah mengalami insiden serupa dalam beberapa bulan terakhir, termasuk satu insiden pada Desember ketika dua bangunan runtuh, menewaskan setidaknya 22 orang.

Pada 2010, runtuhnya sebuah menara masjid di kota bersejarah Meknes di utara menewaskan 41 orang.

Adib Ben Ibrahim, Menteri Perumahan Rakyat mengatakan tahun lalu bahwa sekitar 38.800 bangunan di seluruh negeri telah diklasifikasikan sebagai berisiko runtuh.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.