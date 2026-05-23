Salah Sebut Desa, Zulhas Diancam "Reshuffle" oleh Prabowo

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |13:30 WIB
Presiden Prabowo Subianto di Kebumen (foto: tangkapan layar)
KEBUMEN - Presiden Prabowo Subianto melontarkan candaan soal reshuffle kabinet saat menghadiri panen raya udang vaname di Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5/2026).

Momen itu terjadi ketika Prabowo berinteraksi dengan warga dan sejumlah pejabat yang hadir dalam acara tersebut. Awalnya, ia menyapa beberapa tokoh yang mendampinginya, mulai dari Sekretaris Kabinet hingga jajaran TNI, Polri, dan kementerian.

“Seskab ada? Oh. Saya enggak mau sebut Seskab karena tiap saya sebut namanya, yang teriak lebih keras. Ya kan? Teddy Indra Wijaya,” kata Prabowo disambut sorakan warga.

Ia kemudian menyebut sejumlah pejabat lainnya yang hadir, seperti Komandan Paspampres Mayor Jenderal Edwin, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

“Ada lagi Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Saudara Angga Raka Prabowo. Namanya Prabowo juga. Habis itu ada juga Kapolri namanya Listyo Prabowo juga. Panglima TNI Agus Subiyanto. Makanya duduknya selalu harus, Listyo di kanan, Agus Subiyanto di kiri. Jadi bisa dipanggil Prabowo Subiyanto,” ujarnya yang kembali memancing tawa hadirin.

 

