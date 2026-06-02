Prabowo Dengar Cita-Cita Siswa SMPN 111: Ingin Jadi Presiden hingga Bawa Indonesia ke Piala Dunia

JAKARTA - Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke SMP Negeri 111 Palmerah, Jakarta Barat, untuk meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menghadirkan momen hangat dan penuh inspirasi bersama para pelajar.

Prabowo menyempatkan diri berinteraksi dengan para siswa dan menanyakan cita-cita mereka. Pertanyaan sederhana itu langsung disambut antusias para pelajar yang berebut menyampaikan impiannya.

Di tengah suasana kelas yang ramai, seorang siswa laki-laki dengan penuh semangat mengungkapkan cita-citanya di hadapan Prabowo.

"Pak, saya mau jadi Bapak (Presiden)," ujarnya lantang, Selasa (2/6/2026).

Mendengar jawaban tersebut, Prabowo langsung menoleh ke arah siswa itu. Dengan senyum hangat, ia memberikan pesan singkat yang sarat makna.

"Belajar ya," ucap Prabowo memberi semangat.