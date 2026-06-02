Bongkar Motif Riset Palsu, Mendiktisaintek: Pelaku Ingin Manfaatkan Travel Grant ke Luar Negeri

JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengungkap motif yang digunakan para terduga pelaku dalam kasus dugaan riset palsu dalam forum ilmiah dunia.

Brian menyampaikan motif tersebut diketahui setelah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) berkoordinasi dengan Kemendiktisaintek, usai mengundang keempat terduga pelaku untuk diwawancarai.

“Jadi, memang cukup kuat saat ini dugaan bahwa mereka ingin memanfaatkan travel grant ke luar negeri,” kata Brian usai rapat kerja bersama Komisi X DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Diketahui, travel grant merupakan bantuan dana yang diberikan oleh penyelenggara konferensi, institusi pendidikan, yayasan, atau organisasi untuk menutupi biaya perjalanan dan akomodasi seseorang.

Sayangnya, kata dia, langkah yang ditempuh para pelaku ini sangat bermasalah dari sisi etika dan integritas, lantaran menggunakan riset palsu demi bisa pergi ke luar negeri.

“Dan yang sangat disayangkan juga adalah dengan kasus ini, maka kredibilitas penelitian di Indonesia juga kemudian akan disangsikan,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.