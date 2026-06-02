Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bongkar Motif Riset Palsu, Mendiktisaintek: Pelaku Ingin Manfaatkan Travel Grant ke Luar Negeri

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |22:01 WIB
Bongkar Motif Riset Palsu, Mendiktisaintek: Pelaku Ingin Manfaatkan Travel Grant ke Luar Negeri
Mendiktisaintek Brian Yuliarto (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengungkap motif yang digunakan para terduga pelaku dalam kasus dugaan riset palsu dalam forum ilmiah dunia.

Brian menyampaikan motif tersebut diketahui setelah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) berkoordinasi dengan Kemendiktisaintek, usai mengundang keempat terduga pelaku untuk diwawancarai.

“Jadi, memang cukup kuat saat ini dugaan bahwa mereka ingin memanfaatkan travel grant ke luar negeri,” kata Brian usai rapat kerja bersama Komisi X DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Diketahui, travel grant merupakan bantuan dana yang diberikan oleh penyelenggara konferensi, institusi pendidikan, yayasan, atau organisasi untuk menutupi biaya perjalanan dan akomodasi seseorang.

Sayangnya, kata dia, langkah yang ditempuh para pelaku ini sangat bermasalah dari sisi etika dan integritas, lantaran menggunakan riset palsu demi bisa pergi ke luar negeri.

“Dan yang sangat disayangkan juga adalah dengan kasus ini, maka kredibilitas penelitian di Indonesia juga kemudian akan disangsikan,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/337/3221156/viral-oA7N_large.jpg
Viral Peneliti Indonesia Diduga Palsukan Riset Pakai AI di Forum Dunia, DPR: Beri Sanksi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3218039/kemenkes-AYVU_large.jpg
Menkes Budi Gunadi Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Pemalsuan Gelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/338/3164517/pemalsuan-jGwA_large.jpg
Tok! Charlie Chandra Divonis 4 Tahun Penjara Terkait Kasus Pemalsuan Dokumen Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/338/3160989/charlie-cHRi_large.jpg
Jaksa Tuntut Charlie Chandra 5 Tahun Penjara Terkait Pemalsuan Dokumen Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/338/3157415/penjara-Cd9f_large.jpg
Polisi Gerebek Pabrik Oli Palsu di Tangerang, 8 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/338/3148222/pemalsuan-E3tB_large.jpg
Pemalsu Materai Bernilai Miliaran Rupiah Ditangkap, Begini Trik Licik Pelaku
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement