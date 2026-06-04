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Prabowo Bakal Terima Surat Kepercayaan dari 17 Dubes Negara Sahabat Pekan Ini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |07:56 WIB
Prabowo Bakal Terima Surat Kepercayaan dari 17 Dubes Negara Sahabat Pekan Ini
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima Surat Kepercayaan dari sejumlah duta besar negara sahabat yang bertugas di Indonesia pada pekan ini.

"Sudah dijadwalkan minggu ini. Direncanakan minggu ini," kata Sugiono, Kamis (4/6/2026).

Sugiono menjelaskan, bahwa proses penyerahan Surat Kepercayaan dilakukan secara bertahap seiring kedatangan para duta besar ke Indonesia.

"Saat itu (November 2025) semua yang pending sudah diserahkan credential-nya. Terus setelah itu, ya dari November sampai sekarang. Datangnya bertahap, prosesnya juga bertahap," ujar dia.

 

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