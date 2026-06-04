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Prabowo Ingin Program MBG Bersih dari Korupsi

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |08:33 WIB
Prabowo Ingin Program MBG Bersih dari Korupsi
Presiden Prabowo Subianto (foto: Biro Pers Kepresidenan)
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JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus bersih dari praktik korupsi dan penyimpangan. Komitmen itu diwujudkan melalui perombakan jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai langkah memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program strategis nasional tersebut.

Penegasan itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman saat merespons keputusan Prabowo memberhentikan Kepala BGN beserta wakilnya. Menurut Dudung, langkah tersebut diambil setelah Presiden menerima dan mengevaluasi berbagai informasi dari sejumlah sumber.

"Saya punya keyakinan bahwa Bapak Presiden sudah lama mendengar informasi, mencermati, menganalisa, dan mengevaluasi berbagai sumber yang masuk ke beliau. Sehingga langkah yang diambil ini untuk perbaikan ke depan agar BGN semakin transparan, akuntabel, dan sesuai keinginan Presiden bahwa ini uang rakyat yang harus benar-benar dikawal," ujar Dudung kepada wartawan, Kamis (4/6/2026).

Dudung mengungkapkan dirinya sempat melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah dapur MBG sekitar sebulan lalu. Dari hasil pemantauan tersebut, ditemukan sejumlah persoalan dalam tata kelola dan manajemen, meski secara umum program juga menunjukkan banyak capaian positif.

"Kalau saya melihat, banyak informasi yang masuk ke Presiden. Salah satu faktornya tentu temuan di lapangan. Saya sudah sidak sekitar sebulan lalu dan memang ada beberapa ketimpangan. Namun yang baik juga banyak. Hanya saja Presiden menginginkan program ini berjalan sempurna tanpa ada sedikit pun penyimpangan," katanya.

 

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Topik Artikel :
Program MBG MBG Prabowo Subianto
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