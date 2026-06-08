Suhud Alynudin Resmi Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029

JAKARTA - Suhud Alynudin resmi dilantik sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta, menggantikan Khoirudin dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Senin (8/6/2026). Suhud akan memimpin DPRD DKI Jakarta hingga 2029.

Pelantikan berlangsung dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta dan turut dihadiri Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Dalam prosesi pelantikan, Suhud mengucapkan sumpah jabatan dan berjanji menjalankan amanah sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta dengan penuh tanggung jawab.

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," ucap Suhud mengikuti pembacaan sumpah.

Usai dilantik, Suhud menyampaikan pidato perdananya sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta. Dalam sambutannya, ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota dewan yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin lembaga legislatif ibu kota.

"Amanah ini saya terima dengan penuh tanggung jawab, kesungguhan, dan komitmen untuk menjalankan tugas demi kepentingan masyarakat Jakarta," katanya.