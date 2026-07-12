Pilah Sampah, DPRD DKI: Jangan Cuma Balai Kota, Terapkan di Seluruh Kantor Pemerintah

JAKARTA – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Nabilah Aboebakar Alhabsyi menyambut positif langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang mulai mengoperasikan waste station dan menerapkan gerakan pemilahan sampah dari sumber di lingkungan Balai Kota. Namun, ia meminta hal serupa juga diterapkan di seluruh kantor pemerintahan.

Menurut Nabilah, upaya membangun budaya pengelolaan sampah harus dimulai dari lingkungan pemerintahan. Aparatur negara, kata dia, perlu menjadi teladan sebelum kebijakan serupa diterapkan secara lebih luas kepada masyarakat.

Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengenai pentingnya keseriusan dan konsistensi dalam penanganan sampah, menurutnya, harus diwujudkan melalui kebijakan yang nyata dan diterapkan di seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov DKI.

"Ini langkah yang patut diapresiasi. Pemerintah tidak bisa hanya mengajak masyarakat memilah sampah, tetapi juga harus menjadi contoh nyata melalui budaya kerja di kantor-kantor pemerintahan," katanya, dikutip Minggu (12/7/2026).

Nabilah pun mengingatkan agar implementasi program tidak berhenti di Balai Kota, melainkan seluruh kantor dinas, kantor wali kota, kecamatan, hingga kelurahan harus menerapkan sistem yang sama agar budaya memilah sampah benar-benar menjadi bagian dari birokrasi.