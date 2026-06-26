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Menteri Jumhur Intip Jurus Kelola Sampah dari Inggris

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |20:30 WIB
Menteri Jumhur Intip Jurus Kelola Sampah dari Inggris
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat (Foto: Ist)
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JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat melakukan kunjungan kerja ke fasilitas Material Recovery Facility (MRF) milik Biffa Waste Management di Inggris. Pihaknya ingin mengidentifikasi praktik terbaik dalam pengoperasian dan optimalisasi MRF.

Ia menilai hal tersebut bisa menjadi referensi bagi pemerintah daerah di Indonesia untuk mempercepat penutupan tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan sistem open dumping.

“Kesan saya melihat Biffa MRF ini adalah salah satu best practice reaktivasi dan optimalisasi MRF yang bisa menjadi inspirasi pemerintah daerah,” kata Jumhur dalam keterangannya, Jumat (26/6/2026).

Menurut Jumhur, Kementerian Lingkungan Hidup tengah melakukan pembenahan berbagai fasilitas MRF di Indonesia. Optimalisasi fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi dari pengelolaan sampah sekaligus mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA.

Selama peninjauan, Jumhur mengamati teknologi pemilahan dan pemisahan sampah anorganik yang diterapkan Biffa. Teknologi tersebut dinilai mampu bekerja secara cepat dan efisien sehingga menghasilkan bahan baku daur ulang dengan kualitas tinggi.

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