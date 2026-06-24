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DPRD Desak Pemprov DKI Audit Kabel Udara Buntut Siswi SMA 6 Tewas

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |13:34 WIB
DPRD Desak Pemprov DKI Audit Kabel Udara Buntut Siswi SMA 6 Tewas
Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth (foto: dok ist)
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JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan audit total terhadap seluruh jaringan kabel udara di Ibu Kota menyusul tewasnya siswi SMAN 6 Jakarta, NAEP (16) akibat kecelakaan yang dipicu kabel menjuntai di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Kenneth menegaskan, peristiwa yang menimpa NAEP tidak bisa dianggap kecelakaan lalu lintas biasa. Menurutnya, tragedi yang merenggut nyawa seorang pelajar itu merupakan alarm keras atas lemahnya pengawasan dan buruknya tata kelola infrastruktur utilitas di Jakarta.

"Saya menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban. Namun di balik duka ini, ada persoalan serius yang harus dibenahi. Ini bukan sekadar kecelakaan biasa, melainkan indikasi adanya kelalaian dalam pengelolaan infrastruktur utilitas yang berpotensi membahayakan masyarakat," kata Kenneth kepada wartawan, Rabu (24/6/2026).

Kenneth meminta Pemprov DKI Jakarta bersama instansi terkait segera melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab pasti kejadian, termasuk menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas keberadaan kabel menjuntai di lokasi kecelakaan.

Menurutnya, keselamatan warga tidak boleh dikalahkan oleh lemahnya pengawasan maupun buruknya tata kelola utilitas. Karena itu, jika ditemukan unsur kelalaian dari perusahaan pemilik jaringan utilitas, pemerintah harus memberikan sanksi tegas.

"Jangan sampai kasus ini berhenti pada rasa prihatin semata. Harus ada evaluasi dan penegakan tanggung jawab yang jelas. Keselamatan warga tidak boleh dikalahkan oleh lemahnya pengawasan maupun buruknya tata kelola utilitas. Jika terbukti lalai, perusahaan utilitas harus dikenai denda maksimal, pembekuan izin, hingga tanggung jawab penuh kepada keluarga korban," ujar Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta tersebut.

 

      
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