Suhud Alynudin Resmi Jadi Ketua DPRD DKI Jakarta, Gantikan Khoirudin

JAKARTA – Anggota Fraksi PKS, Suhud Alynudin, resmi ditetapkan sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta menggantikan Khoirudin. Penetapan tersebut diputuskan melalui rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Rapat paripurna itu dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, serta dihadiri Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Sebelum penetapan, Ima terlebih dahulu memastikan kehadiran anggota DPRD agar rapat dinyatakan kuorum.

“Sebanyak 83 orang hadir, yang berarti telah memenuhi persentase 78 persen. Dengan demikian, rapat saya lanjutkan,” ujar Ima.

Selanjutnya, ia menyampaikan bahwa usulan pergantian Ketua DPRD DKI Jakarta didasarkan pada Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat PKS tertanggal 2 April 2026 tentang pergantian Ketua DPRD dari Fraksi PKS. Berdasarkan surat tersebut, pada 22 April 2026, Badan Musyawarah DPRD DKI Jakarta menetapkan jadwal rapat paripurna pada hari ini.