Viral Zebra Cross Pac-Man, DPRD DKI Minta Pemprov Rangkul Kreativitas Warga

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |13:39 WIB
Viral Zebra Cross Pac-Man, DPRD DKI Minta Pemprov Rangkul Kreativitas Warga
Viral Zebra Cross Pac-Man (foto: dok ist)
JAKARTA – Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merangkul warga terkait inisiatif pembuatan zebra cross bergambar karakter Pac-Man di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Ia menilai kreativitas tersebut patut diapresiasi.

Yuke menyoroti kondisi marka penyeberangan di lokasi tersebut yang sebelumnya telah lama tidak tersedia, sehingga mendorong warga berinisiatif membuat zebra cross dengan tambahan karakter unik.

“Saya mengapresiasi inisiatif warga yang membuatnya dengan kreativitas, dengan niat membantu,” ujar Yuke, Rabu (1/4/2026).

Ia pun meminta Pemprov DKI melalui Dinas Bina Marga untuk menggandeng warga dan membuka ruang kolaborasi. Menurutnya, aksi tersebut mencerminkan kepedulian masyarakat terhadap keselamatan pejalan kaki.

“Ini yang sebetulnya harus dirangkul, diajak kerja sama, dan dikolaborasikan oleh dinas terkait maupun Pemprov, karena kreativitas dan kepedulian warga juga perlu diapresiasi,” katanya.

Meski demikian, Yuke menegaskan bahwa pembuatan zebra cross tetap harus mengikuti aturan yang berlaku. Ia mengingatkan bahwa desain yang terlalu mencolok berpotensi mengganggu konsentrasi pengguna jalan.

“Ada aturan dalam pembuatan zebra cross. Jika terlalu mencolok di lokasi rawan, bisa saja itu yang menjadi alasan untuk ditertibkan,” ujarnya.

 

Berita Terkait
Pramono: Gedung di Atas 4 Lantai Wajib Terkoneksi CCTV Pemprov DKI
Ini Syarat Warga Jakarta yang Dapat Potongan BPHTB 50%
Mendagri Minta Perjalanan Dinas Dikurangi, Pramono Perketat Berikan Izin ke Anak Buah
Pramono: Nakes, Damkar, hingga Pejabat Tak Dapat WFH
Pramono Akui Masalah Sampah Jakarta Belum Rampung
ASN DKI WFH Setiap Jumat, Pejabat dan Layanan Publik Tetap Ngantor
