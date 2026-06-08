Pemprov DKI Siapkan 2.843 Loker Padat Karya, Gaji Rp5,7 Juta per Bulan

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan anggaran untuk program padat karya telah tersedia. Karena itu, sebanyak 2.843 lowongan kerja sektor padat karya akan segera dibuka dalam waktu dekat.

"Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan, kurang lebih 2.843 lowongan untuk padat karya. Ini untuk memberikan lapisan bantalan sosial bagi masyarakat yang saat ini belum beruntung mendapatkan pekerjaan, dan itu akan kami lakukan dalam minggu-minggu ini. Dananya sudah tersedia," kata Pramono kepada wartawan, Senin (8/6/2026).

Pramono menjelaskan, program padat karya tersebut bersifat jangka pendek dengan masa kerja antara tiga hingga enam bulan.

Menurutnya, seleksi akan dilakukan secara ketat karena program tersebut hanya diperuntukkan bagi warga yang belum memiliki pekerjaan.

"Jangka waktunya antara tiga sampai enam bulan. Kenapa ini dilakukan? Supaya memberikan kesempatan bagi warga yang belum beruntung untuk bisa bekerja," ujarnya.