Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

UU Polri Disahkan, Kapolri: Menjawab dan Memenuhi Harapan Rakyat

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |13:35 WIB
UU Polri Disahkan, Kapolri: Menjawab dan Memenuhi Harapan Rakyat
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( RUU Polri) menjadi UU dalam Sidang Paripurna. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun mengapresiasi keputusan DPR soal UU Polri yang telah bergulir sejak lama.

"Ya, yang pertama tentunya kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat, rekan-rekan mitra DPR, dan juga pemerintah yang telah mengantar sehingga revisi Undang-Undang Kepolisian yang memang sudah cukup lama, tahun 2002," kata Sigit di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Sigit menegaskan, dengan disahkannya UU Polri, ini merupakan jawaban atas harapan dan keinginan masyarakat terhadap institusi Korps Bhayangkara. "Maka, ini adalah perubahan ketiga karena memang sebelumnya ada Perubahan Cipta Kerja, Polri ikut di dalamnya, dan ini adalah perubahan ketiga yang menurut kami ini adalah bagian dari upaya untuk menjawab apa yang menjadi harapan publik, karena memang banyak hal yang kita serap," ujar Sigit.

"Demikian juga pada saat kami masih berada di tim Komisi Reformasi, sehingga kita juga kemudian ingin bahwa Polri ke depan betul-betul menjadi institusi yang bisa memenuhi apa yang diharapkan masyarakat," tambah Sigit.

Lebih dalam, Sigit mengungkapkan, penegakan hukum ke depannya bakal diperkuat dengan teknologi informasi. Menurutnya, hal itu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya yang mencari keadilan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
revisi uu polri polri uu polri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/337/3223357/ruu_polri-QWML_large.jpg
Panja RUU Polri Sepakati Usia Pensiun: Khusus Pati Bintang Empat Sampai 61 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193705/kompolnas-6SJT_large.jpg
Kompolnas Dorong RUU Polri Segera Disahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183650/polri-C8Fh_large.jpg
Pascaputusan MK, Muncul Kekhawatiran Ada Kekosongan di Lembaga yang Butuh Keahlian Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183635/polri-3V9J_large.jpg
MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Ini Kata Pakar Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172393/sufmi-c1oi_large.jpg
Dasco Beberkan Tugas Tim Reformasi Bentukan Kapolri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/337/3131178/dpr-S7Mj_large.jpg
Tak Ada Surpres, DPR Tegaskan Pembahasan Resmi RUU Polri Belum Dimulai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement