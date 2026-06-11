Gempa M5,4 Guncang Sangihe Sulut, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa berkekuatan M5,4 mengguncang Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (11/6/2026) pukul 08.56 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Sementara pusat gempa berada di 142 km timur laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, pada koordinat 4,89 Lintang Utara – 125,50 Bujur Timur.

“Info Gempa Mag: 5.4, 11-Jun-26 08:56:12 WIB, Lok: 4.89 LU, 125.50 BT (142 km timur laut Tahuna-Kep. Sangihe-Sulut), Kedlmn: 10 Km,” ungkap BMKG.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga dampak gempa belum dipastikan.

“Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Arief Setyadi )

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