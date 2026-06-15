Bos Maktour Fuad Hasan Kembali Absen dari Panggilan KPK, Alasan Tak Fit

JAKARTA - Direktur Utama PT Maktour, Fuad Hasan Masyhur (FHM), kembali tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (15/6/2026). Ia sedianya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

"Saksi FHM kembali terkonfirmasi mengajukan penjadwalan ulang untuk pemeriksaan yang seyogianya dilakukan hari ini," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Budi menjelaskan, Fuad tidak dapat hadir karena kondisi kesehatannya sedang tidak prima.

"Dengan argumen kondisi kesehatan yang tidak fit," ujarnya.

Karena itu, KPK akan kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Fuad Hasan. KPK juga mengimbau yang bersangkutan untuk kooperatif memenuhi panggilan penyidik.

"Setiap keterangan saksi dibutuhkan agar proses penyidikan perkara dapat berjalan efektif," ucap Budi.