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Skandal Kerajaan, Putra dari Putri Mahkota Norwegia Divonis Penjara atas Tuduhan Pemerkosaan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 16 Juni 2026 |02:05 WIB
Skandal Kerajaan, Putra dari Putri Mahkota Norwegia Divonis Penjara atas Tuduhan Pemerkosaan
Marius Borg Høiby putra dari Putri Mahkota Mette-Marit, yang bukan merupakan anggota Keluarga Kerajaan Norwegia. (Foto: AFP)
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OSLO - Putra dari Putri Mahkota Norwegia Mette-Marit telah dijatuhi hukuman empat tahun penjara atas tuduhan pemerkosaan. Putusan ini muncul di tengah skandal yang sedang berlangsung terkait hubungan sang putri dengan mendiang pelaku kejahatan seksual Amerika Serikat (AS), Jeffrey Epstein.

Marius Borg Høiby, 29 tahun, dinyatakan bersalah pada Senin (15/6/2026) oleh Pengadilan Distrik Oslo atas dua tuduhan pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan beberapa pelanggaran lainnya. Ia dibebaskan dari dua tuduhan pemerkosaan lainnya.

Høiby adalah putra Mette-Marit dari hubungan sebelum ia menikah dengan Putra Mahkota Haakon, pewaris takhta Norwegia, pada 2001. Menurut media Norwegia, ayah Høiby, Morten Borg, juga memiliki masa lalu kriminal dan dihukum karena pelanggaran terkait narkoba pada tahun 1990-an serta dilaporkan berada di penjara sekitar waktu kelahiran Marius.

Meskipun Høiby tidak memegang gelar kerajaan dan tidak menjalankan tugas resmi apa pun, ia dibesarkan di lingkungan kerajaan bersama saudara tirinya. Kedekatannya dengan keluarga kerajaan ini telah menarik perhatian internasional terhadap kasus tersebut.

Dilansir RT, persidangan tersebut telah mengungkap tuduhan penyalahgunaan narkoba, hubungan yang penuh kekerasan, dan pelanggaran seksual, yang bertentangan dengan citra yang selama ini dijunjung tinggi oleh salah satu monarki Eropa yang relatif tenang.

Jaksa penuntut mengatakan Høiby melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan yang sedang tidur atau tidak mampu melawan antara tahun 2018 dan 2024. Salah satu pemerkosaan yang membuatnya dihukum dilaporkan terjadi di ruang bawah tanah Skaugum, kediaman resmi Putra Mahkota Haakon dan Putri Mahkota Mette-Marit.

 

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