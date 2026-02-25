Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mantan PM Norwegia Mencoba Bunuh Diri Setelah Diselidiki Terkait Berkas Epstein

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |10:15 WIB
Mantan PM Norwegia Mencoba Bunuh Diri Setelah Diselidiki Terkait Berkas Epstein
Mantan Perdana Menteri Norwegia Thorbjorn Jagland. (Foto: Nurphoto)
A
A
A

OSLO - Laporan di media Norwegia pada Selasa, (24/2/2026) mengatakan mantan perdana menteri Thorbjorn Jagland telah dirawat di rumah sakit pekan lalu setelah mencoba bunuh diri. Upaya Jagland itu dilakukan  beberapa hari setelah ia didakwa sehubungan dengan dugaan penyelidikan korupsi yang terkait dengan Jeffrey Epstein, seorang pengusaha dan penjahat seks yang telah meninggal.

Klaim tersebut pertama kali diterbitkan oleh situs berita iNyheter, yang mengutip sumber anonim yang menggambarkan kondisi Jagland sebagai serius. Detail tentang perawatannya atau rumah sakit yang terlibat belum dikonfirmasi secara publik, dan otoritas Norwegia belum mengeluarkan pernyataan resmi.

Jagland, 75 tahun, adalah salah satu tokoh politik paling terkemuka di Norwegia, pernah menjabat sebagai perdana menteri dan kemudian sebagai sekretaris jenderal Dewan Eropa. Ia juga memimpin Komite Nobel Norwegia selama beberapa tahun, memainkan peran sentral dalam pemberian Hadiah Nobel Perdamaian.

Polisi Menggeledah Properti Jagland

Stasiun penyiaran Norwegia NRK melaporkan awal bulan ini bahwa polisi telah menggeledah properti yang terkait dengan Jagland sebagai bagian dari penyelidikan yang meneliti dugaan keuntungan dan kontak yang terkait dengan Epstein, yang jaringan hubungannya di seluruh dunia telah menarik perhatian publik di seluruh dunia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/18/3200691//jeffrey_epstein-NQ2k_large.jpg
Dokumen FBI Ungkap Epstein Mendanai Kelompok Terkait Militer Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/18/3200393//thorbjorn_jagland-2W3K_large.jpg
Disebut dalam Berkas Epstein, Mantan PM Norwegia Diselidiki Terkait Dugaan Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/455/3199831//epstein-sq84_large.jpg
Harta Kekayaan Jeffrey Epstein yang Punya 2 Pulau Pribadi dan Jadi Biang Kerok Epstein Files
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/18/3199828//jeffrey_epstein-1JOZ_large.jpg
Informan FBI Sebut Jeffrey Epstein Mata-mata Mossad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/18/3199517//donald_trump_dan_jeffrey_epstein-pfNZ_large.jpg
Daftar Tokoh Dunia yang Disebut dalam Berkas Epstein, Ada Elon Musk dan Bill Clinton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/18/3199409//bill_dan_hillary_clinton-pJy0_large.jpg
Mantan Presiden AS Bill Clinton Akan Beri Kesaksian dalam Penyelidikan Jeffrey Epstein
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement