Mantan PM Norwegia Mencoba Bunuh Diri Setelah Diselidiki Terkait Berkas Epstein

OSLO - Laporan di media Norwegia pada Selasa, (24/2/2026) mengatakan mantan perdana menteri Thorbjorn Jagland telah dirawat di rumah sakit pekan lalu setelah mencoba bunuh diri. Upaya Jagland itu dilakukan beberapa hari setelah ia didakwa sehubungan dengan dugaan penyelidikan korupsi yang terkait dengan Jeffrey Epstein, seorang pengusaha dan penjahat seks yang telah meninggal.

Klaim tersebut pertama kali diterbitkan oleh situs berita iNyheter, yang mengutip sumber anonim yang menggambarkan kondisi Jagland sebagai serius. Detail tentang perawatannya atau rumah sakit yang terlibat belum dikonfirmasi secara publik, dan otoritas Norwegia belum mengeluarkan pernyataan resmi.

Jagland, 75 tahun, adalah salah satu tokoh politik paling terkemuka di Norwegia, pernah menjabat sebagai perdana menteri dan kemudian sebagai sekretaris jenderal Dewan Eropa. Ia juga memimpin Komite Nobel Norwegia selama beberapa tahun, memainkan peran sentral dalam pemberian Hadiah Nobel Perdamaian.

Polisi Menggeledah Properti Jagland

Stasiun penyiaran Norwegia NRK melaporkan awal bulan ini bahwa polisi telah menggeledah properti yang terkait dengan Jagland sebagai bagian dari penyelidikan yang meneliti dugaan keuntungan dan kontak yang terkait dengan Epstein, yang jaringan hubungannya di seluruh dunia telah menarik perhatian publik di seluruh dunia.