Tahun Baru 1 Muharram 1448 H, MUI Ajak Generasi Muda Teladani Rasulullah

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis mengajak generasi muda menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan utama dalam menjalani kehidupan, khususnya di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi saat ini. Ajakan ini sebagai momentum menyambut tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah.

Menurutnya, kemajuan teknologi dan media sosial memberikan banyak kemudahan bagi anak muda. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam memilih figur yang layak dijadikan panutan.

“Pertama, anak muda yang sekarang banjir informasi, jangan lupa teladannya adalah Rasulullah,” ujar Cholil dalam keterangannya, dikutip Selasa (16/6/2026).

Ia mengingatkan agar generasi muda tidak menjadikan popularitas semata sebagai ukuran dalam menentukan sosok teladan. Menurutnya, umat Islam telah memiliki uswah hasanah yang sempurna dalam diri Rasulullah SAW.

“Jangan teladannya Upin Ipin, teladannya adalah bintang-bintang film, bukan. Teladan kita dan uswah kita adalah Rasulullah,” katanya.

Cholil menjelaskan bahwa momentum Tahun Baru Hijriah dapat menjadi sarana bagi generasi muda untuk meneladani semangat hijrah Rasulullah SAW dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Menurutnya, perjalanan hijrah Nabi mengajarkan keteguhan memegang prinsip keimanan meskipun menghadapi berbagai rintangan.

“Hijrah ini menjadikan momentum bagaimana semangat Rasulullah melewati tantangan dan rintangan tetap berpegang teguh pada karakter keimanan itu,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa anak muda tetap harus berkembang, berinovasi, dan berkreasi mengikuti perkembangan zaman. Namun, seluruh aktivitas tersebut harus tetap berpijak pada nilai-nilai keimanan dan akhlak Islam.