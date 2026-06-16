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Tahun Baru Islam 2026, Menag Nasaruddin: Momentum Transformasi Diri dan Sosial

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 16 Juni 2026 |18:20 WIB
Tahun Baru Islam 2026, Menag Nasaruddin: Momentum Transformasi Diri dan Sosial
Tahun Baru Islam 2026, Menag Nasaruddin: Momentum Transformasi Diri dan Sosial
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JAKARTA—  Pemerintah mengajak umat Islam menjadikan Tahun Baru Islam 1 Muharram sebagai momentum untuk melakukan transformasi diri dan sosial.  Momen pergantian tahun dalam kalender Hijriah ini biasa dimanfaatkan umat berintrospeksi dan memperbanyak ibadah.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan,  hijrah tidak sekadar dimaknai sebagai perpindahan fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah, tetapi juga perubahan cara pandang dari mentalitas kabilah menuju kehidupan umat yang inklusif, berkeadaban, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

"Hijrah bukan hanya perpindahan fisik Rasulullah dari Makkah ke Madinah,” ujar Nasaruddin saat memberi sambutan peringatan Malam Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriah di Masjid Istiqlal Jakarta, dikutip Selasa (16/6/2026).

“Hijrah adalah transformasi sistem kemasyarakatan, dari masyarakat kabilah yang sempit dan primordial menuju masyarakat umat yang global, kosmopolitan, serta diikat oleh kasih sayang dan visi bersama,"lanjutnya.

Sebelum Islam hadir, kata dia, masyarakat Arab didominasi oleh sistem kabilah yang bertumpu pada hubungan darah dan kesukuan. Kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam kemudian memperkenalkan konsep umat, yaitu komunitas yang melampaui batas-batas suku, ras, dan golongan.

Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar antara berbagai bentuk komunitas sosial. Kabilah dibangun atas dasar hubungan darah, sya'abun berlandaskan ikatan keluarga besar, qawmun terbentuk melalui kesepakatan sosial dan organisasi, sedangkan hizbun merujuk pada kelompok atau partai politik.

Umat, kata Menag, merupakan komunitas yang dipersatukan oleh empat unsur sekaligus, yaitu kasih sayang, visi ke depan, kepemimpinan yang berwibawa, serta masyarakat yang santun dan taat dalam satu sistem kepemimpinan yang disebut imamah.

Nasaruddin juga mengajak umat Islam untuk melakukan refleksi terhadap kondisi kehidupan sosial saat ini.

"Pertanyaannya sekarang, apakah masyarakat Islam Indonesia sudah bisa disebut umat? Atau kita masih terjebak dalam mentalitas kabilah, hizbun, kedaerahan, dan kelompok sendiri-sendiri?" katanya.

Dia menilai, salah satu ciri masyarakat yang masih bermentalitas kabilah adalah tertutupnya akses kepemimpinan bagi pihak di luar kelompok tertentu.

 

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