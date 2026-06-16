Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Susun Kosa Isyarat Istilah Fikih dan Teologi Islam untuk Disabilitas Tunarungu

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 16 Juni 2026 |20:17 WIB
Pemerintah Susun Kosa Isyarat Istilah Fikih dan Teologi Islam untuk Disabilitas Tunarungu
Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Kemenag Abu Rokhmad
A
A
A

JAKARTA- Pemerintah menyusun standarisasi kosa isyarat keagamaan bagi kelompok disabilitas sensorik rungu wicara (Tuli) di Indonesia. Program afirmatif Kosa Isyarat Keislaman Indonesia (Kosimin) ini untuk memetakan serta menyatukan bahasa isyarat istilah-istilah keislaman yang selama ini belum memiliki standar baku.  

Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Kemenag Abu Rokhmad, melaporkan bahwa penyusunan Kosa Isyarat Keislaman dilatarbelakangi oleh banyak istilah keagamaan, baik di ranah teologi maupun fikih ibadah, yang selama ini membingungkan sahabat Tuli karena belum ada kesepakatan terkait kosa isyarat yang digunakan.  

​"Istilah-istilah yang terkait dengan keislaman itu cukup banyak, tetapi belum ada standar yang menyatukan teman-teman Tuli ketika mengungkapkan pikiran atau menyampaikan penjelasan,”ujar Abu Rokhmad di Jakarta, Selasa (16/6/2026).

“Konon, konsep mendasar tentang surga dan neraka saja belum ada kesepakatan isyarat bakunya. Termasuk istilah fikih harian seperti haid, nifas, istihadhah, hingga mimpi basah,”lanjutnya.
Oleh karena itu, Kemenag hadir untuk memberikan capaian luar biasa berupa standarisasi. Kosmin merupakan kelanjutan dari program inklusi Kemenag.

“Kementerian Agama telah menuntaskan penyusunan Master Al-Qur'an Isyarat, lengkap beserta komponen tafsirnya. Tahun ini, Kemenag akan menyelesaikan standarisasi kosa isyarat keislaman agar literasi keagamaan bagi sahabat Tuli dapat paripurna,” ujarnya.

Penyusunan Kosmin juga menjadi upaya Kemenag dalam memenuhi amanat undang-undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas.  Pasal 14 regulasi ini mengatur lima hak keagamaan bagi penyandang disabilitas.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/337/3224531//prabowo-owOs_large.jpg
Prabowo Panggil Purbaya hingga Bahlil ke Kertanegara, Ini Bocoran Isu yang Dibahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/337/3224524//perindo-wmSO_large.jpg
Sikapi Gejolak Ekonomi, Perindo Sodorkan Risalah Kebijakan untuk BI dan Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/337/3224500//pemerintah-reBY_large.jpg
Pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi Mulai Dibangun, Salah satunya di IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/337/3224491//viral-Ofbe_large.jpg
Operasi Gabungan di Tanjung Priok, 2 Aparat Ditangkap Selundupkan Ratusan Satwa Endemik Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/337/3224472//pemerintah-D2Yq_large.jpg
Ulama Seluruh Indonesia Bahas Perlindungan Anak di Pesantren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/340/3223977//pemerintah-YWJr_large.jpg
Pemerintah Genjot Pembangunan Infrastruktur Pascabencana di Aceh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement