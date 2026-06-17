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Prabowo Panggil Menteri dan Wamenhaj ke Hambalang, Ada Apa?

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |15:02 WIB
Prabowo Panggil Menteri dan Wamenhaj ke Hambalang, Ada Apa?
Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak (Foto: Riyan Rizki Roshali/Okezone)
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BOGOR - Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada hari ini. Beberapa di antaranya Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan dan Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak.

Berdasarkan pantauan, Gus Irfan tiba lebih dulu di area Padepokan Garudayaksa, Hambalang, sekitar pukul 14.30 WIB. Tak lama kemudian, disusul Dahnil Anzar.

Dahnil Anzar mengatakan, Presiden Prabowo ingin mendengar laporan pelaksanaan ibadah haji 2026. Dikatakan, Prabowo menaruh perhatian terhadap pelayanan pemerintah selama pelaksanaan ibadah haji.

"Hari ini dipanggil Bapak Presiden untuk menyampaikan laporan terkait dengan pelaksanaan haji yang sudah berlangsung dan memang kan perhatian presiden terhadap impian seluruh umat Islam di Indonesia terkait hajinya yang pelayanannya prima itu adalah bagian penting,” kata Dahnil, Rabu (17/6/2026).

“Jadi, beliau ingin melihat dan mendengar perbaikan-perbaikan terkait dengan pelaksanaan haji selama ini," sambung dia.

Dahnil menambahkan, ada sekitar 20 poin perbaikan yang dilakukan Kemenhaj dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Berbagai perbaikan tersebut akan dilaporkan kepada Prabowo.

"Jadi, beberapa ada sekitar 20 poin perbaikan yang kita lakukan dan itu nanti akan disampaikan kepada Bapak Presiden. Catatan Pak Presiden adalah mimpi sebagian besar umat Islam itu harus dilaksanakan dengan baik dan hari ini kami ingin laporkan pelaksanaan haji tersebut," ujarnya.

(Arief Setyadi )

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