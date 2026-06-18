Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Data Barang dan Karyawan Hotel Sultan hingga Penghuni Apartemen The Suites Residences

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |13:46 WIB
Pemerintah Data Barang dan Karyawan Hotel Sultan hingga Penghuni Apartemen The Suites Residences
Eksekusi Hotel Sultan/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah akan mendata barang, karyawan Hotel Sultan hingga penghuni apartemen The Suites Residences di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) setelah melaksanakan eksekusi. Diketahui, eksekusi tersebut berlangsung ricuh.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto menyampaikan, pihaknya akan mendata segala hal di kawasan Hotel Sultan setelah eksekusi.

"Nanti kita data, hari ini kita data. Jadi, sekarang kita akan laksanakan eksekusi, setelah itu kita data, baru kemudian barang apa dan sebagainya kita amankan," ujar Bambang, di kawasan GBK, Kamis (18/6/2026).

Bambang menyampaikan, pihaknya punya gudang untuk menyimpan barang. Untuk itu, ia memastikan, tak ada yang dikorbankan dari eksekusi ini.

"Nanti kita punya gudang untuk menyimpan, jadi tidak ada yang rusak. Tidak ada yang dikorbankan," pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/337/3225170//viral-5eNQ_large.jpg
Kawasan Elite, Lahan Hotel Sultan yang Dieksekusi Senilai Rp28 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/470/3225166//hotel_sultan-wVkG_large.jpg
Eksekusi Hotel Sultan, Dibangun Ibnu Sutowo Kini Jadi Milik Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/338/3225150//viral-QDpn_large.jpg
Polisi Tangkap 69 Orang saat Proses Eksekusi Hotel Sultan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/338/3225147//viral-c1ep_large.jpg
Massa Mengamuk Tolak Eksekusi Hotel Sultan, 27 Anggota TNI-Polri Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/338/3225142//viral-6xQq_large.jpg
Panas! Massa Mengamuk Lempari Anggota TNI-Polri dengan Batu dari Dalam Hotel Sultan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/337/3225141//viral-QqGg_large.jpg
Viral Diskusi di UGM Dibubarkan, Mahasiswa Lintas Kampus DIY: Menghambat Demokrasi!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement