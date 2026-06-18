Sony Sanjaya Bungkam usai Diperiksa 9 Jam di Kejagung

Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya mengenakan rompi tahanan dan borgol dikawal keluar dari Gedung Kejagung RI.

JAKARTA - Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya telah selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Jampidsus Kejagung RI pada Kamis (18/6/2026) malam. Dia hanya bungkam usai diperiksa penyidik meski terus ditanyai awak media. Berdasarkan pantauan, Sony yang mengenakan pakaian gelap dengan celana jeans dan dibalut rompi tahanan berwarna pink keluar dari Gedung Bundar Kejagung RI pada sekira pukul 19.11 WIB.

Saat keluar, awak media yang sejak pagi tadi menunggu pemeriksaan Sony memberondongnya dengan berbagai macam pertanyaan, khususnya soal jalannya pemeriksaan tersebut. Namun, Sony hanya diam saja sembari berjalan menuju mobil tahanan Jampidsus Kejagung berwarna hijau itu.

Sony setidaknya diperiksa oleh tim penyidik Jampidsus Kejagung RI selama 9 jam lebih sejak dia datang ke Gedung Bundar sekira pukul 09.30 WIB. Sony baru keluar dari gedung tersebut pada sekira pukul 19.11 WIB.

Tak lama setelah Sony keluar dengan diiringi petugas Kejagung, pengacara Sony Sonjaya, Krisna Murti pun keluar dari gedung tersebut. Awak media langsung mengerubunginya dengan mencecar berbagai pertanyaan kepadanya.

(Rahman Asmardika)

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