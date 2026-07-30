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Kejagung Mutasi Besar-besaran Ganti 90 Kajari, Berikut Daftarnya!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |19:34 WIB
Kejagung Mutasi Besar-besaran Ganti 90 Kajari, Berikut Daftarnya!
Jaksa Agung ST Burhanuddin (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin melakukan mutasi dan rotasi besar-besaran dengan mengganti 90 Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari di sejumlah wilayah di Indonesia. Mutasi dan rotasi ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor KEP-IV-10122/C/07/2026 tanggal 29 Juli 2026 yang ditandatangani Hendro Dewanto selaku Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengungkapkan mutasi atau rotasi tersebut sebagai upaya Korps Adhyaksa untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat.

“Ini proses mutasi bagian promosi dan penyegaran organisasi untuk terus meningkatkan pelayanan dan penegakan hukum kepada masyarakat,” kata Anang, Kamis (30/7/2026).
 

Berikut daftar lengkap 90 Kepala Kejaksaan Negeri yang dilakukan mutasi:

1. Kajari Purwakarta, Apsari Dewi kini digantikan oleh Yudhi Kurniawan

2. Kajari Paser Deddy Herliyantho kini digantikan oleh Hary Palar

 3. Kajari Kota Bogor Agung Arifianto kini digantikan oleh Agus Wirawan Eko Saputro

 4. Kajari Kota Magelang, Atik Rusmiaty Ambarsari kini digantikan oleh Agustinus Baka Tandaliling

 5. Kajari Gunung Kidul, Budi Purwanto kini digantikan oleh Shinta Ayu Dewi

 6. Kajari Karangasem Shinta Ayu Dewi kini digantikan oleh Kusufi Esti Ridliani

 7. Kajari Badung Sutrisno Margi Utomo digantikan oleh I Wayan Sumertayasa

 8. Kajari Tanggamus Subari Kurniawan kini digantikan oleh Sunandar Pramono

 9. Kajari Jaya Wijaya Sunandar Pramono kini digantikan oleh Ahmad Latupono

 10. Kajari Jambi Abdi Reza Fachlewi kini digantikan oleh Romy Arizyanto

 11. Kajari Samosir Satria Irawan digantikan oleh Akhwan Anas

 12. Kajari Sumba Timur Akhwan Anas digantikan oleh Ariyanto Novindra

 13. Kajari Bantul Kristanti Yuni Purnawanti kini digantikan oleh Muib

 14. Kajari Kuantan Singingi Mohammad Harun Sunadi kini digantikan oleh Andre

 15. Kajari Seruyan, Andre kini digantikan oleh Denny Iswanto

 16. Kajari Kabupaten Bogor Denny Achmad kini digantikan oleh Winro Tumpal Halomoan Haro Munthe 

 17. Kajari Cimahi Banu Laksamana kini digantikan oleh Neneng Rahmadini.

 18. Kajari Metro Neneng Rahmadini kini digantikan oleh Ricky Parlin Jahyamanda

 19. Kajari Pasuruan Douglas Pamino Nainggolan digantikan oleh Suseno

 20. Kajari Tanjung Pinang Rachmad Surya Lubis kini digantikan oleh Sundoro Adi

      
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